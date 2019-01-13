В Башкирии коммунальные спецмашины работают в круглосуточном режиме.
13 января, 14:57ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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150 единиц снегоуборочной техники чистят федеральные трассы
Чтобы обеспечить проезд автомобилям по федеральным трассам, пролегающим через нашу республику, на них в круглосуточном режиме работают, как минимум, 150 снегоуборщиков. Об этом сообщили в Управлении дорог «Приуралье».
- Обращаемся к водителям транспортных средств с призывом соблюдать осторожность и бдительность при движении, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не создавать препятствий для работы дорожной техники, задействованной на дорожных работах, - говорится в опубликованном обращении Управления дорог «Приуралье».
Напомним, в республике объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, метели и гололеда.
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