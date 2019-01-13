Синоптики известили об ослаблении метели в Башкирии

Сегодня, 13 января, вечером, примерно с 20 часов вечера на территории Башкирии метел начнет утихать. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по РБ со ссылкой на Башгидромет.

По данным синоптиков, начиная с сегодняшнего вечера на территории республики ожидается облачная погода, ночью небольшой снег, местами умеренный. В отдельных районах - метель, слабый гололед. Завтра, 14 января, снова возможен небольшой снег. Ветер прогнозируется юго-западный 7-12 м/с, ночью местами с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -8,-13°.

На отдельных участках автодорог гололедица, снежный накат, ухудшение видимости в явлениях до 1-2 км.