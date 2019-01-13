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Погода в Башкирии: Циклон принес обильные осадки
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Погода в Башкирии: Циклон принес обильные осадки

13 января, 10:00ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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