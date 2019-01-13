Погода в Башкирии: Циклон принес обильные осадки

Сегодня, 13 января, по Башкирии и в Уфе ожидаются настолько обильные осадки при теплой температуре, что спасатели не рекомендовали автомобилистам и пешеходам без лишнего повода покидать помещения.

Специалисты Башгидромета сообщили, что бушевавшая всю ночь сильная метель продлится и утром. Мокрый снег будет валить, как минимум, на протяжении следующих суток. Все эти погодные неурядицы обернутся гололедом и снежными заносами на дорогах.

По прогнозам синоптиков, в течение дня ветер в основном будет юго-западный умеренный, при порывах до сильного со скоростью до 20 метров в секунду. Температура воздуха утром -10,-15°, местами до -20°, днем воздух прогреется до -2,-7°.