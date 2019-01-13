Дом, милый дом: Радий Хабиров опубликовал фото из своей родной деревни в Башкирии
13 января, 12:46ОбществоТатьяна МайороваФото: Страница в соцсети Радия Хабирова
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Свой пост он практически не снабдил комментариями.
Сюжеты: Фотофакт
Накануне, 12 января, врио главы Башкирии Радий Хабиров опубликовал в соцсетях серию фотографий, которые подписаны коротко и ёмко - #дома.
Судя по всему, речь идет о деревне Сайраново в Ишимбайском районе, в которой Радий Хабиров, согласно его биографии, родился 20 марта 1964 года.
Пост собрал уже немало очень теплых комментариев пользователей соцсетей.
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