Дом, милый дом: Радий Хабиров опубликовал фото из своей родной деревни в Башкирии

Накануне, 12 января, врио главы Башкирии Радий Хабиров опубликовал в соцсетях серию фотографий, которые подписаны коротко и ёмко - #дома.

Судя по всему, речь идет о деревне Сайраново в Ишимбайском районе, в которой Радий Хабиров, согласно его биографии, родился 20 марта 1964 года.