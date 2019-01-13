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Депутат обнаружил разруху в детском центре в одном из городов Башкирии
Сюжеты:
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Депутат обнаружил разруху в детском центре в одном из городов Башкирии

13 января, 16:30ОбществоТатьяна МайороваФото: Ильгам Галин/ соцсети
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