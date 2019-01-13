Депутат обнаружил разруху в детском центре в одном из городов Башкирии
Речь идет о детском центре туризма «Штурм» в городе Нефтекамске.
Накануне, 12 января, депутат Госсобрания Башкирии Ильгам Галин опубликовал в соцсетях тревожное сообщение по поводу вопиющего состояния здания детского центра туризма «Штурм», расположенного по улице Социалистической, 24 в Нефтекамске.
- Сегодня был с инспекцией в здании по адресу г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 24 А (здание детского центра туризма "Штурм"). Честно говоря, не ожидал увидеть такую разруху и вопиющее наплевательское отношение к нуждам этого учреждения. А ведь педагоги даже в таких условиях воспитывают здесь призёров соревнований различных уровней! Дети занимаются здесь бесплатно! Публикую фото и видео, в надежде, что сумею достучаться и изменить ситуацию к лучшему! – таким сообщением сопроводил Ильгам Галин фото и видеокадры, отснятые им в здании детского центра
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