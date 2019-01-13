Депутат обнаружил разруху в детском центре в одном из городов Башкирии

- Сегодня был с инспекцией в здании по адресу г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 24 А (здание детского центра туризма "Штурм"). Честно говоря, не ожидал увидеть такую разруху и вопиющее наплевательское отношение к нуждам этого учреждения. А ведь педагоги даже в таких условиях воспитывают здесь призёров соревнований различных уровней! Дети занимаются здесь бесплатно! Публикую фото и видео, в надежде, что сумею достучаться и изменить ситуацию к лучшему! – таким сообщением сопроводил Ильгам Галин фото и видеокадры, отснятые им в здании детского центра