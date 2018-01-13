В Башкирии МЧС рекомендует не выходить на улицу без крайней необходимости
МЧС Башкирии в связи с похолоданием рекомендовало жителям не выходить на улицу без крайней необходимости, отказаться от поездок на дальние расстояния на автомобиле, а перед выходом на улицу тщательно подбирать гардероб. Если вы обнаружите у себя первые признаки обморожения (дрожь, потеря чувствительности, бледная кожа, онемение, ощущение покалывания) срочно необходимо зайти в теплое помещение, охлажденные участки согрейте теплыми руками, легким массажем, дыханием, а затем необходимо наложить ватно-марлевую повязку. При признаках обморожения обязательно нужно обратиться за медицинской помощью.
Напомним, что эти выходные в Башкирии будут холодными, сообщили в Башгидромете. Сегодня, 13 января, днем температура воздуха составит -14,-19. В Воскресенье, 15 января, температура воздуха ночью -17,-22°, местами до -30°, днем -10,-15°.