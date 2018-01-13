Конституционный суд защитил права матери-одиночки из Уфы, уволенной из МВД

Надежду Кургаеву уволили по сокращению штатов с должности начальника отдела в управлении организации охраны общественного порядка МВД

Конституционный суд России запретил увольнять матерей-одиночек по сокращению штатов из системы МВД, даже если они отказываются от перевода на другую должность, - сообщает Российская газета. С просьбой проверить положения статьи 82 ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» попросила мать-одиночка из Уфы Надежда Кургаева.

Женщина работала в органах внутренних дел с 1995 года. В последнее время занимала должность начальника отдела управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РБ. В 2015 году ее должность сократили. Так как трудовой кодекс нашей страны запрещает увольнять в связи с сокращением штатов женщин, имеющих несовершеннолетних детей, Надежде Кургаевой предложили другие места работы. Однако предложение ей не понраились и она отказалась. Тогда республиканское ГУ МВД уволило ее "в связи с невозможностью перевода или отказом сотрудника от перевода на иную должность в органах внутренних дел".

Ленинский районный суд встал на сторону матери, так как статья 261 ТК РФ не допускает увольнение матерей-одиночек по инициативе работодателя, а сокращение штатов можно расценивать именно так. Позже все другие судебные инстанции, в том числе Верховный суд РФ, это решение отменили, так как оспоренные положения закона о службе в ОВД не могут расцениваться таким образом, поскольку в данном случае "увольнение осуществляется в силу обязательного и безусловного предписания закона".

Надежда Кургаева обратила внимание суда на то, что этот подход порождает противоречие между оспоренными нормами и положениями закона "О Государственной гражданской службе", статья 31 которого обязывает предложить сотруднику в ходе сокращения "все имеющиеся вакантные должности". При этом закон о российской системе государственной службы фактически относит к ней и правоохранительную службу, хотя указанная формулировка в нем с 1 января 2016 года заменена на "государственную службу иных видов".

Тем самым, полагает Надежда Кургаева, применение статьи 82 вышеуказанного закона в ее случае нарушает принцип равенства перед законом и судом, а также положения статьи 38 Конституции РФ, которая обещает семье защиту государства.