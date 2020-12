В Башкирии из-за ошибки активистов вырастет плата за тепло в домах без счетчиков

В Уфе более 1300 домов попали под повышение тарифов на услуги ЖХК из-за отмены постановления правительства Башкирии, передаёт ИА «Башинформ». Сумма платежей вырастет на 40-70%.

Ранее активисты «СтопБашРТС» добились внесения изменений в постановление правительства, направленное на смягчение оплаты при переходе на оплату за отопление с 12-месячного на 8-месячный режим. Как передаёт «Башинформ», с января 2021 года десятки тысяч семей могут попасть под увеличение стоимости услуги. Министерство ЖКХ Башкирии сообщило, что только в Уфе повышение тарифов предусмотрено для более 1300 домов. Причем сумма платежей вырастет на 40-70%. По словам вице-премьера правительства Бориса Беляева, это коснется малоэтажных домов без общедомового прибора учета тепловой энергии. Действительно, в 2018 году, чтобы не допустить социальной напряженности и смягчить и без того тяжелое положение малообеспеченных слоев населения, было принято решение, несмотря на наличие формальных с юридической точки зрения нарушений, подписать в интересах жителей постановление № 479, поскольку в ином случае мы получили бы резкий скачок размера оплаты за тепло при переходе на схему оплаты по факту, рассказал Беляев. Однако после обращения активистов «СтопБашРТС» в прокуратуру, ведомство приняло решение отменить постановление. Беляев удивилися, что с протестом ограничивающий ресурсников и защищающий людей документ выступили именно общественники. Хочется верить, что делали они это не по какому-то злому умыслу или в чьих-то корыстных интересах, но сейчас мы вынуждены констатировать факт законного вступления в силу с начала 2021 года постановления Госкомитета по тарифам РБ от 29 сентября 2016 года № 122, существенно повышающего стоимость услуг, сказал Борис Беляев. Он также добавил, что сейчас правительство пытается стабилизировать ситуацию, однако это очень трудно в связи с пандемией и сжатыми сроками. Как рассказывают в ООО «БашРТС», ещё в 2018 году, при переходе на новую систему оплаты, были рассчитаны потери компании в 160 миллионов рублей. Несмотря на это правительство утвердило решение для социальной поддержки семей. Мы на это пошли, понимая, что людям сложно будет осиливать более крупные суммы. По сути, отмененное действиями активистов постановление правительства было золотой серединой, позволявшей избежать резкого роста платежей потребителей и сохранить надёжность теплоснабжения в условиях высокого износа инфраструктуры, сообщила директор филиала «Теплосбыт» Ирина Попова. Напомним, активисты «СтопБашРТС» выступают против высоких тарифов на услуги ЖКХ. Ранее общественники создали петицию на имя президента России Владимира Путина с требованием вернуть «БашРТС» в собственность республики. Также он просит установить тарифы по среднему уровню по стране и возместить переплаченные деньги за отопление и горячую воду.

