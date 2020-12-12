В Башкирии из-за ошибки активистов вырастет плата за тепло в домах без счетчиков

Действительно, в 2018 году, чтобы не допустить социальной напряженности и смягчить и без того тяжелое положение малообеспеченных слоев населения, было принято решение, несмотря на наличие формальных с юридической точки зрения нарушений, подписать в интересах жителей постановление № 479, поскольку в ином случае мы получили бы резкий скачок размера оплаты за тепло при переходе на схему оплаты по факту, рассказал Беляев.