Уроженка Башкирии приняла участие в шоу «Золото Геленджика» на ТНТ

31-летняя уроженка Салавата в Башкирии Алия Ямилова стала участницей шоу на «Золото Геленджика» ТНТ, где она пройдет определённые испытания.

Алия Ямила четыре года назад в Сочи организовала свой бизнес. Она является владелицей магазина для взрослых. Девушка попала на шоу, заполнив анкету и пройдя кастинг. Алия призналась, что шла на передачу не за победой, а, чтобы просто получить удовольствие от процесса. Получила по полной! «Золото Геленджика» — довольно неожиданное шоу. К примеру, в первом испытании за одной из дверей оказался мини-бассейн с холодной водой. Было очень неожиданно в него окунуться, поверьте! Чтобы победить в шоу, нужно быть собранным, уметь быстро принимать решения и быть везучим человеком, рассказывает девушка. А вот выиграла ли Алия Ямилова или нет, можно увидеть завтра, 13 декабря. Напомним, ещё одна уроженка Башкирии Яна Габбасова продолжает бороться за победу на шоу «Голос» Первого канала. 17-летняя девушка прошла в четвертьфинал, исполнив песню «Романс» группы «Сплин». Наставница Полина Гагарина осталась довольна выступлением подопечной.

