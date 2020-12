История с пьяной матерью из Башкирии, кинувшей дочь в дверь, попала на «Первый канал»

4 декабря 22-летняя жительница Башкирии Диана, находясь в гостях у сестры в Магнитогорске, швырнула свою 7-месячную дочь в дверной косяк из-за того, что та плакала. При этом девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Историю обсудили на передаче «Мужское и женское» на Первом канале.

Девочка в результате пьяной выходки матери получила серьезные травмы. Женщине предъявили обвинение в покушении на убийство. В настоящее время она находится под арестом. Известно, что она воспитывала ещё одну дочь 2019 года рождения. Кроме того, обвиняемая уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Стало известно, что 10 декабря девочка скончалась. Соседи 22-летней девушки рассказали журналистам «Первого канала», что она нередко была пьяной, муж её бил, а дети оставались без должного внимания. В эфир пришла родная сестра Дианы Светлана, которая рассказала, как всё произошло. Собственно, её версия события не отличается от представленной Следкомом. Правда она пояснила, что Диана кинула ребёнка, находясь в метре от дверного косяка. Ребёнок не дышал. Тогда Светлана взяла младенца на руки, отнесла на кухню и сделала массаж сердца и искусственное дыхание — девочка задышала. Скорая помощь, по словам сестры, приехала через 7 минут. Диана поехала с ребёнком в больницу, откуда, как сообщили полицейские, она сбежала. Она встретилась с мужчиной, они пили вместе сидели. Этот мужчина хотел её изнасиловать, со слов полицейских. Она взяла нож и его пырнула, рассказывает Светлана. Выяснилось, что отец ребенка Динислам выгнал Диану с детьми из дома. Он также признался, что он бил свою супругу из-за того, что та пила и гуляла. Мать Дианы добавила, что тесть толком не работал и сам спаивал её дочь, а жили они на пособия для детей. С одной стороны, Диана — алкоголичка, кукушка и совершенно очевидно преступница. С другой стороны, она — жертва, которую домашний тиран довел до того состояния, что она уже соображает, что сделала, сказала ведущая Юлия Барановская. В эфире (ещё до смерти малышки) Светлана заявила, что хочет взять под опеку детей. Старшая дочь Дианы и так живет у неё два года и называет её мамой. Претензии на опеку также высказала мать Динислама.

