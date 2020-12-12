История с пьяной матерью из Башкирии, кинувшей дочь в дверь, попала на «Первый канал»

Соседи 22-летней девушки рассказали журналистам «Первого канала», что она нередко была пьяной, муж её бил, а дети оставались без должного внимания. В эфир пришла родная сестра Дианы Светлана, которая рассказала, как всё произошло. Собственно, её версия события не отличается от представленной Следкомом. Правда она пояснила, что Диана кинула ребёнка, находясь в метре от дверного косяка. Ребёнок не дышал. Тогда Светлана взяла младенца на руки, отнесла на кухню и сделала массаж сердца и искусственное дыхание — девочка задышала. Скорая помощь, по словам сестры, приехала через 7 минут. Диана поехала с ребёнком в больницу, откуда, как сообщили полицейские, она сбежала.