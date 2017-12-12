Писатель Сергей Есин умер в Москве
Сегодня, 20:25Общество
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В Москве на 81-ом году жизни скончался писатель Сергей Есин. О его смерти сообщило руководство Литературного института имени Максима Горького.
Долгое время Есин руководил вузом, пишут Dni.ru. Дата и место прощания с литератором пока не названы, причина смерти также не указана.
За свою жизнь Есин написал более 30 книг.
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