Писатель Сергей Есин умер в Москве

В Москве на 81-ом году жизни скончался писатель Сергей Есин. О его смерти сообщило руководство Литературного института имени Максима Горького.

Долгое время Есин руководил вузом, пишут Dni.ru. Дата и место прощания с литератором пока не названы, причина смерти также не указана.