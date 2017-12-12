Ни один из вузов Башкирии не вошел в топ рейтинга востребованности в России
Национальный рейтинг вузов составлен проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня". в исследование вошли 448 вузов из 81 субъекта страны. Вузы распределили по местам в пяти категориях: технические, классические, аграрные, управление, гуманитарные, медицинские. Оценка давалась с учетом трех критериев:
- доля выпускников, получивших направление на работу;
- доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов;
- i-индекс цитирования трудов научных сотрудинков
Самое высокое место в своей категории занял Башкирский государственный аграрный университет. Он занял 8-ое место из 54.
Башгоспедуниверситет и Башгосмедуниверситет заняли 15-ые места в своих категориях. Примечательно, что в БГАУ и БГМУ доля выпускников, получивших направления на работу составила 100 процентов.
Башкирский государственный университет занял 18 место из 89 в разделе "классические вузы".
В список технических вузов вошли УГНТУ и УГАТУ, занявшие 32 и 95 места из 127 соответственно.
Самые слабые позиции у башкирских вузов в сфере управления. Попавшие в этот раздел БАГСУ и ВЭГУ заняли 44 и 57 места соответственно из 61. В обоих вузах низкие показатели по всем трем критериям. Показатели направления на работу и вовсе равны нулю.
Первые места в рейтинге заняли следующие вузы:
- Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова;
- Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ";
- Ставропольский государственный аграрный университет;
- Российская экономическая школа (институт);
- Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет;
- Нижегородская государственная медицинская академия.