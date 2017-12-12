Известны самые популярные запросы Яндекса жителей Башкирии в 2017 году

"Это фиаско, братан", "Эщкере", "Игра престолов" и другие ТОПовые запросы.

Стали известны самые популярные запросы в Яндексе жителей Башкирии. Из местных событий жителей республики интересовали «Убийство девочки в Белорецке», «Вспышка ящура в Башкирии» и «Сильный ураган в Башкирии».

Из вещей и явлений граждан интересовали «спиннер», «криптовалюта» и «Голосовой помощник Алиса». ТОП-3 мемов составили «Эщкере», «Ждун» и «Это фиаско, братан».