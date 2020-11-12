«Зима близко»: глава ГИБДД Башкирии рекомендовал водителям «переобуться» к зиме

«Зима близко»: глава ГИБДД Башкирии рекомендовал водителям «переобуться» к зиме

Вчера, 08:52ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов попросил автолюбителей сменить летнюю резину на зимнюю из-за ухудшения погодных условий. Об этом он написал на личной странице в соцсетях.

Динар Гильмутдинов отметил, что температура воздуха опускается ниже 0 градусов, из-за чего на дорогах образуется гололедица и снежный накат. В такую погоду увеличивается риск возникновения автоаварий.

Зима совсем близко. Переобуйтесь незамедлительно. Не подвергайте себя и окружающих опасности и неоправданному риску. Берегите свои нервы и время, сказал Динар Гильмутдинов.

Напомним, синоптики предупредили о резком снижении температуры воздуха. На территории республики ожидается снег и гололедица. При прояснениях в ночное время суток столбик термометра опустится до -14 градусов в пятницу, а в субботу — до -20 градусов.

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