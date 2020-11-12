«Зима близко»: глава ГИБДД Башкирии рекомендовал водителям «переобуться» к зиме

Динар Гильмутдинов отметил, что температура воздуха опускается ниже 0 градусов, из-за чего на дорогах образуется гололедица и снежный накат. В такую погоду увеличивается риск возникновения автоаварий.
Зима совсем близко. Переобуйтесь незамедлительно. Не подвергайте себя и окружающих опасности и неоправданному риску. Берегите свои нервы и время, сказал Динар Гильмутдинов.
Напомним, синоптики предупредили о резком снижении температуры воздуха. На территории республики ожидается снег и гололедица. При прояснениях в ночное время суток столбик термометра опустится до -14 градусов в пятницу, а в субботу — до -20 градусов.