Вузы Башкирии могут оставить на «дистанционке» до февраля 2021 года

Вузы Башкирии могут оставить на «дистанционке» до февраля 2021 года

Вчера, 09:16ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Министерство образования РФ переводит подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный формат обучения с 13 ноября по 6 февраля, сообщает ТАСС.

По данным издания, региональным университетам также рекомендовано перевести студентов на удалёнку, исходя из эпидобстановки. Кроме того, руководителям вузов рекомендовано предусмотреть проведение зимних сессий в дистанционном режиме и разработать меры дополнительной материальной поддержки студентов.

Персональная ответственность налагается на главу университета за несоблюдение мер безопасности в период пандемии. На рабочем месте не должны находиться беременные, сотрудники старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также женщины, имеющие детей до 14 лет.

Напомним, в башкирских вузах наблюдался рост заболевших коронавирусом. В связи с этим было принято решение перевести работу на дистанционный режим. Теперь все курсы обучаются заочно за исключением выпускников вузов. Формат их последующего обучения будет определяться исходя из эпидобстановки.

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