В Уфе спасли пострадавшего на рыбалке мужчину

В Уфе спасли пострадавшего на рыбалке мужчину

Вчера, 11:15ОбществоАнна КононоваPhoto: Управление гражданской защиты
Вчера, 11 ноября, около 21-30 житель Уфы обратился к спасателям за помощью из-за полученной травмы, сообщает управление гражданской защиты города.

Мужчина рыбачил на берегу реки Белой в районе Парка Победы. По дороге домой он оступился и серьезно повредил колено.

С такой травмой мужчина не мог даже встать, не говоря уже о том, чтобы самостоятельно осилить подъем по Дежневской лестнице вместе с рыболовными снастями и велосипедом, рассказали в управлении.

Спасатели зафиксировали ногу и доставили пострадавшего до ожидающей машины скорой помощи.

Напомним, ранее спасатели оказали помощь упавшей в погреб 82-летней женщине. К счастью, женщина не пострадала.

Related news:
СпасателиБашкирияУфа
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы