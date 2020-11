В Уфе спасли пострадавшего на рыбалке мужчину

Вчера, 11 ноября, около 21-30 житель Уфы обратился к спасателям за помощью из-за полученной травмы, сообщает управление гражданской защиты города.

Мужчина рыбачил на берегу реки Белой в районе Парка Победы. По дороге домой он оступился и серьезно повредил колено. С такой травмой мужчина не мог даже встать, не говоря уже о том, чтобы самостоятельно осилить подъем по Дежневской лестнице вместе с рыболовными снастями и велосипедом, рассказали в управлении. Спасатели зафиксировали ногу и доставили пострадавшего до ожидающей машины скорой помощи. Напомним, ранее спасатели оказали помощь упавшей в погреб 82-летней женщине. К счастью, женщина не пострадала.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter