В Уфе спасли пострадавшего на рыбалке мужчину

Мужчина рыбачил на берегу реки Белой в районе Парка Победы. По дороге домой он оступился и серьезно повредил колено.
С такой травмой мужчина не мог даже встать, не говоря уже о том, чтобы самостоятельно осилить подъем по Дежневской лестнице вместе с рыболовными снастями и велосипедом, рассказали в управлении.
Спасатели зафиксировали ногу и доставили пострадавшего до ожидающей машины скорой помощи.
Напомним, ранее спасатели оказали помощь упавшей в погреб 82-летней женщине. К счастью, женщина не пострадала.