В Уфе чиновники объяснили, в чем сложности ремонта улицы Комсомольской

В Уфе чиновники объяснили, в чем сложности ремонта улицы Комсомольской

Вчера, 15:08ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Уфе в режиме онлайн состоялась пресс-конференция, посвященная строительству и ремонту дорог. Одним из острых вопросов оказалась ситуация с реконструкцией улицы Комсомольской.

По словам заместителя начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Ильшат Фахрутдинов отметил, что в ходе реконструкции на улицах Комсомольской и 8 Марта возникли сложности.

— Люди много жалуются и пишут. Действительно, есть сложности, но это не потому, что мы ничего не делаем. Бывает так, что в проекте не учтены все коммуникации. Все это надо заново делать, искать решения. Но, в принципе, как мы планировали сдать объект в 2021 году, так и сдадим, отметил Ильшат Фахрутдинов.

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