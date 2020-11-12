В Уфе чиновники объяснили, в чем сложности ремонта улицы Комсомольской

— Люди много жалуются и пишут. Действительно, есть сложности, но это не потому, что мы ничего не делаем. Бывает так, что в проекте не учтены все коммуникации. Все это надо заново делать, искать решения. Но, в принципе, как мы планировали сдать объект в 2021 году, так и сдадим, отметил Ильшат Фахрутдинов.