В Уфе бизнесмен заплатил мошеннику 25 млн руб, чтобы избежать проверок госорганов

В Уфе бизнесмен заплатил мошеннику 25 млн руб, чтобы избежать проверок госорганов

Вчера, 14:33ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Кировский районный суд города Уфы вынес приговор 41-летнему местному жителю. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В материалах дела указано, что мужчина знал о деятельности правоохранительных органов и Минземимущества РБ. В частности, он имел информацию о запланированных проверках в апреле 2019 года в отношении нескольких коммерческих фирм и представительства Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная столица».

Мошенник решил заработать денег и предложил бизнесмену за 25 миллионов рублей помочь избежать контрольных мероприятий. При этом он не имел доступа к ведомствам и не мог повлиять на данный процесс.

Мужчина признал вину в полном объеме. По решению суда мошенник приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

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