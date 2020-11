В Уфе бизнесмен заплатил мошеннику 25 млн руб, чтобы избежать проверок госорганов

Кировский районный суд города Уфы вынес приговор 41-летнему местному жителю. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В материалах дела указано, что мужчина знал о деятельности правоохранительных органов и Минземимущества РБ. В частности, он имел информацию о запланированных проверках в апреле 2019 года в отношении нескольких коммерческих фирм и представительства Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная столица». Мошенник решил заработать денег и предложил бизнесмену за 25 миллионов рублей помочь избежать контрольных мероприятий. При этом он не имел доступа к ведомствам и не мог повлиять на данный процесс. Мужчина признал вину в полном объеме. По решению суда мошенник приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter