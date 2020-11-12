В России создадут рабочую группу по поддержке креативных индустрий

А вчера на сессии выступили министр культуры РФ Ольга Любимова, которая рассказала о реализации нацпроекта "Культура". Директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства России Денис Молчанов, в свою очередь, напомнил, что целью нацпроекта является увеличение в три раза количество посещений культурных мероприятий к 2024 году.