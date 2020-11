В России создадут рабочую группу по поддержке креативных индустрий

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о создании межведомственной рабочей группы по поддержке креативных индустрий.

Об этом он заявил вчера, 11 ноября, на форуме «Сильные идеи для нового времени». В частности состоялась сессия Creative Business Forum «Потенциал креативных индустрий для России будущего», организованная социальной платформой Фонда Росконгресс — Фондом Инносоциум и ФГБУ «Роскультцентр». Планируется, что межведомственная рабочая группа будет действовать при правительстве и администрации президента РФ. По словам Сергея Кириенко, креативные индустрии становятся важной сферой каждой страны, в связи с чем требуется поддержка государства. Но спланировать программу развития креативных индустрий в недрах какого-нибудь одного ведомства не получится. Для этого необходимо совместное сотрудничество, сказал Кириенко. Примером такого сотрудничества служит Российская креативная неделя, которая впервые прошла ещё в сентябре. Именно там, как рассказывает Сергей Кириенко, подняли вопрос о создании постоянной площадки для взаимодействия с органами власти. А вчера на сессии выступили министр культуры РФ Ольга Любимова, которая рассказала о реализации нацпроекта "Культура". Директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства России Денис Молчанов, в свою очередь, напомнил, что целью нацпроекта является увеличение в три раза количество посещений культурных мероприятий к 2024 году. На форуме также выступили гендиректор «Национальной медиа группы» Ольга Паскина, основатель и председатель совета директоров группы компаний «Рики» Илья Попов, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, губернатор ХМАО Наталья Комарова. Они обсудили вопросы поддержки начинающих кинематографистов, спрос на анимацию, возможности контента, правовую охрану народных художественных промыслов, а также законодательство, регламентирующее деятельность креативных индустрий. Во встрече приняли участие председатель комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям РСПП, президент Ассоциации IPChain, генеральный директор АО «Фирма Мелодия» Андрей Кричевский, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России, президент Altcommunication Group Егор Альтман и руководитель онлайн мастерской разработки игр для обучения studiogame.ru, директор Школы будущих президентов Алексей Ильин. В конце сессии были высказаны несколько инициатив, например по защите авторских прав, по проведению в рамках Российской креативной неделе 2021 профильного конкурса для креаторов рекламного рынка, а также по разработке образовательных программ для ТВ-специалистов.

