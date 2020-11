В России нашли способ решения проблемы ветхого жилья

«Единая Россия» предложила решение проблем с ветхим жильем в российских регионах. Партия предлагает узаконить возможность расселения людей из аварийного и ветхого фонда в индивидуальные дома.

По словам руководителя рабочей группы генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутата Госдумы Александра Якубовского, благодаря этой мере удастся ускорить расселение аварийных домов в малых городах и населенных пунктах, где нецелесообразно строить многоквартирные дома. Об этом пишет nashgorod.ru. Депутат отметил, что эта мера позволит людям сэкономить на переезде в крупные города. Также партия рассматривает возможность использования эскроу-счетов при покупке частных домов и строительство их по типовым проектам. Также внимание уделяется определению ограниченно работоспособных домов. Якубовский отметил, что нужно разработать правила их обслуживания, а благодаря понятному регламенту удастся сократить общие расходы до признания домов аварийными. В настоящее время собственники таких домов платят стандартные взносы на капремонт. Люди обоснованно возмущаются таким положением дел, поэтому нужно снизить эту плату, считает парламентарий. Кроме того, партия предлагает перейти на цифровую трансформацию оценки состояния домов. У собственников жилья и других заинтересованных лиц должна быть возможность получения электронного заключения о состоянии дома и его конструктивных элементов. Для этого нужно усовершенствовать процедуру оценки состояния домов и перейти на сбор информации в цифровом виде, отметил Якубовский. Благодаря переходу на реестровый принцип ведения электронных заключений об аварийном состоянии домов удастся в короткие сроки не допустить возможности двойного толкования результатов обследования и увеличить доступность этих важных данных для людей. Это приведет к сокращению количества споров. Также станет проще оспаривать результаты оценки. «Единая Россия» выступила с инициативой создания единой цифровой базы МКД, в которой у каждого дома будет собственный идентификатор, по которому можно будет определить период эксплуатации и тип здания. Как сообщает сайт ER.ru, Минстрой одобрил предложение партии и отметил, что оно является актуальным. По словам первого заместителя гендиректора Фонда ЖКХ Олега Рурина, качественная и достоверная информация о жилье нужна не только самим гражданам, но и «ресурсоснабжающим, управляющим организациям, тем, кто планирует и проводит капремонт или осуществляет расселение из аварийного жилья. Везде мы используем информацию, и она должна быть общедоступной. Критически важно эту проблему решить», — отметил Рурин. Ранее «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о едином механизме комплексного развития территорий и сносе ветхих и аварийных домов, который подразумевает возможность реновации по всей стране. «В Башкортостане программа на 2015–2021 годы по расселению завершена на 79%. Уже расселено более 3000 человек из 1155 помещений площадью 43,7 тыс. кв. м. Половина аварийного жилья в этой программе — в Уфе. Стоимость ее реализации — 2,5 млрд руб. (2,1 млрд — из республиканского бюджета, 400 млн — из муниципальных). Программа на 2019–2025 годы исполнена на 18%. Эта программа может быть завершена досрочно в 2022 году при условии достаточного финансирования: запрошено 316 млн руб. вместо дополнительно выделенных на этот год 186 млн руб. Под эти средства зарезервированы участки, разрешения на строительство получены. Объем потенциально аварийного жилья в соответствии с заявками прогнозируется в объеме 502,5 тыс. кв. м. При этом данный объем можно уменьшить в 3,5 раза, если в ближайшие два года в домах общей площадью 138,5 тыс. кв. м провести капитальный ремонт. Его стоимость будет ниже, чем цена сноса и приобретения нового жилья», — сказал заместитель председателя Госстроя Артем Ковшов.

