В России нашли способ решения проблемы ветхого жилья

Объем потенциально аварийного жилья в соответствии с заявками прогнозируется в объеме 502,5 тыс. кв. м. При этом данный объем можно уменьшить в 3,5 раза, если в ближайшие два года в домах общей площадью 138,5 тыс. кв. м провести капитальный ремонт. Его стоимость будет ниже, чем цена сноса и приобретения нового жилья», — сказал заместитель председателя Госстроя Артем Ковшов.