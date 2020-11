У правоохранителей России может появиться технология, позволяющая определять внешние признаки человека по ДНК.

По сообщению газеты “Известия”, новая технология прорабатывается в экспертно-криминалистическом центре МВД. При успешном завершении разработки правоохранители смогут определять по ДНК внешние признаки человека - цвет волос, кожи, глаз, кожи и даже происхождение. В настоящее время проводятся исследования и работы по усовершенствованию методов анализа ДНК.

