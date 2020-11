В нескольких странах пользователи Google, Gmail и YouTube пожаловались на сбой в работе этих сервисов.

Больше всего неполадок произошло в США, во Франции, Великобритании, Германии, Финляндии. Об этом пишет russian.rt.com. Более 50% всех пользователей Google отметила проблемы со входом в учетную запись, 44% зафиксировали сбои поиска. 45% пользователей Gmail какое-то время не могли зайти в свой почтовый ящик.

