Министерство образования Башкирии опубликовало документ, в котором говорится о повышении стоимости ежемесячной платы за детский сад.

Отметим, что в 2020 году размер родительской платы составлял 1677 рублей. Теперь с 1 января 2021 года сумма повысится до 1749 рублей. При этом родители по-прежнему имеют право воспользоваться компенсациями. За одного ребенка – 20% от суммы, за двоих детей – 50%. Максимальную сумму в размере 70% можно вернуть в случае, если детсад посещают три и более детей из одной семьи.

