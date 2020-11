В Башкирии помогли водителю грузовика выбраться из кювета на «Тёщином языке»

Вчера, 11 ноября, на автодороге Белорецк-Уфа в кювет съехал грузовик «Валдай».

ДТП случилось на аварийном участке «тёщин язык». К счастью, никто не пострадал. Однако водитель не смог вызвать помощь из-за отсутствия связи. Тем не менее неравнодушные люди рассказали о случившемся в соцсетях. Информация дошла до экстренных служб. На место происшествия выехали пожарные Госкомитета республики по ЧС, Белорецкое дорожное ремонтно-строительное управления ГУП «Башкиравтодор», а также сотрудники ГИБДД. В итоге автомобиль достали из кювета. Напомним, глава ГИБДД Динар Гильмутдинов призвал водителей «переобуться» к зиме в связи с изменениями погодных условий.

