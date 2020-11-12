В Башкирии помогли водителю грузовика выбраться из кювета на «Тёщином языке»

ДТП случилось на аварийном участке «тёщин язык». К счастью, никто не пострадал. Однако водитель не смог вызвать помощь из-за отсутствия связи. Тем не менее неравнодушные люди рассказали о случившемся в соцсетях. Информация дошла до экстренных служб.