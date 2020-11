РОСДОРНИИ представил передвижную лабораторию для диагностики дорог

ФАУ «РОСДОРНИИ» презентовало первую в России универсальную передвижную лабораторию непрерывной диагностики автодорог «Эскандор». Она решит задачи в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Новая спецмашина будет проводить экспресс-оценку дороги в безостановочном режиме без помех для остального транспорта. «Такой режим существенно повысит безопасность работ и полноту получаемых данных для комплексной оценки качества дорожного покрытия», - рассказал генеральный директор «РОСДОРНИИ» Алексей Варятченко. Машина будет измерять прочность дорожного полотна, его ровность, глубину колеи, сцепные свойства дороги, а также дефекты. Об этом пишет rosbalt.ru. По словам Евгения Кошеля, генерального директора компании «Спецмаш-Диагностика», которая будет производить инновационную технику, лабораторию оснастили системой георадиолокационного зондирования «ОКО». Она показывает все слои дорожной конструкции, находит ослабленные зоны в полотне и создает цифрового двойника дороги с помощью мобильного лазерного сканера. Цифровой двойник будет храниться в базе данных обо всех дорогах России. Там же будут содержаться сведения о подрядных и эксплуатирующих организациях, а также гражданах, ежедневно использующих дороги. «РОСДОРНИИ» будет собирать информацию, а затем использовать самообучающийся искусственный интеллект для расчета интегрального индекса состояния покрытия. «Это позволит своевременно и эффективно планировать средства на текущий и капитальный ремонт дорог», – отметил Алексей Варятченко. Любой желающий сможет посмотреть, кто и когда ремонтировал нужный участок и какие работы запланированы на ближайшее время. В случае проблем на дорогах можно будет об этом проинформировать. По словам Варятченко, для обследования всех дорог в стране понадобится ориентировочно пять таких автолабораторий. Первая заработает уже весной следующего года.

