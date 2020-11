Пилоты изобразили в небе над Нефтекамском силуэт пениса в поддержку Дзюбы

Пилоты авиакомпании «Победа» подключились к поддержке футболиста Артёма Дзюбы, изобразив в небе силуэт, похожий на пенис, сообщает Esquire.

Напомним, интимное видео спортсмена попало в сеть, что создало ему массу проблем. В частности главный тренер российской сборной Станислав Черчесов заявил, что Дзюбу отстранят от ноябрьских матчей. Самолёт вылетел вчера, 11 ноября, из Москвы в Екатеринбург. В небе авиалайнер изобразил фигуру, похожую на мужской половой орган. Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле, цитирует издание пресс-службу авиакомпании. Отметим, на сторону спортсмена встали многие звёзды российского шоу-бизнеса, такие как Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Наталья Королева, Анфиса Чехова и другие. Сам Артём Дзюба принёс извинения за опубликованное видео, а также поблагодарил за поддержку всех неравнодушных людей.

