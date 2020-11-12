Пилоты изобразили в небе над Нефтекамском силуэт пениса в поддержку Дзюбы

Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле, цитирует издание пресс-службу авиакомпании.