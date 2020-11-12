«Ничего не напоминает?». В Челябинске построили ковид-госпиталь по проекту Башкирии

Он напомнил о строительстве второго инфекционного центра в республике. Новое медучреждение в Стерлитамаке откроет свои двери для первых пациентов уже 1 декабря. Премьер-министр Андрей Назаров постоянно освещает ход строительства ковид-госпиталя в соцсетях. Отметим, что там будут размещены 74 боксированные палаты, 14 реанимаций. Одновременно медицинскую помощь в госпитале смогут получать 282 пациента. Кроме того, в медучреждении появится общежитие для медперсонала. Строительство госпиталя обойдется в 2,2 миллиарда рублей.