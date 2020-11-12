«Ничего не напоминает?». В Челябинске построили ковид-госпиталь по проекту Башкирии

«Ничего не напоминает?». В Челябинске построили ковид-госпиталь по проекту Башкирии

Вчера, 10:00ОбществоАнна КононоваPhoto: Радий Хабиров // ВКонтакте
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что проект инфекционной больницы реализуется в других субъектах России.

В Челябинске появился инфекционный госпиталь, построенный по проекту башкирского. Радий Хабиров пожелал соседям успехов в борьбе с коронавирусом. По его словам, более 10 регионов заинтересовались опытом республики в строительстве медучреждения.

Так что наш родной цветок башкирского курая будет скоро виден с высоты во многих регионах России, написал глава Башкирии в соцсетях.

Он напомнил о строительстве второго инфекционного центра в республике. Новое медучреждение в Стерлитамаке откроет свои двери для первых пациентов уже 1 декабря. Премьер-министр Андрей Назаров постоянно освещает ход строительства ковид-госпиталя в соцсетях. Отметим, что там будут размещены 74 боксированные палаты, 14 реанимаций. Одновременно медицинскую помощь в госпитале смогут получать 282 пациента. Кроме того, в медучреждении появится общежитие для медперсонала. Строительство госпиталя обойдется в 2,2 миллиарда рублей.

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