Данные торгов от 12 ноября свидетельствуют о росте мировых цен на нефть.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,46% и достигли 41,64 доллара за баррель. Об этом пишет russian.rt.com. Что касается фьючерсов на «черное золото» марки Brent с поставкой в январе, то они выросли на 0,39% и составили 43,97 долларов за баррель.

