К ликвидации петербургского «Севкабеля» может быть причастно «Политбюро»

В арбитражном суде Москвы рассматривают иск ООО «ПК Севкабель» к Сбербанку, который вместе с банком «Траст» выступил инициатором банкротства старейшего производителя кабельной продукции в России. В суд обратились менеджеры ООО «Управляющая компания «Политбюро» (УКПБ), которые и могут быть виновны в разгроме предприятия

В 2017-2018 годах собственник предприятия ООО «ГК «Севкабель» сменил название на ООО «Линия-К» и был ликвидирован. Производственное оборудование перешло в собственность ООО «ПК «Севкабель», а земельный участок и здания достались петербургской ООО «БСПБ Капитал». Компании заключили договор аренды, истекающий в августе этого года. То есть завод стал "квартирантом" на ранее принадлежащей ему территории. Как сообщает newia.ru, производственные активы петербургского «Севкабеля» выкупил один из самарских конкурентов, АО «Росскат». Санацию над обеими компаниями поручили банку «Траст». Позже выяснилось, что у «Росската» были многомиллиардные долги по налогам и кредитам, а «Севкабель» выступил его поручителем по крупным займам перед Сбербанком и «Трастом» на общую сумму 5,5 млрд рублей. То есть «Росскат» получил деньги, а отвечать пришлось «Севкабелю». Предполагается, что «Севкабель» могли планомерно готовить к разгрому. В ноябре 2017 года функции руководства перешли к УКПБ. Соучредителями организации являются Александр Вознесенский, Сергей Ярмилко и Артем Пидник. Именно после их прихода «Севкабель» начал отчислять огромные суммы на «управленческие расходы». Иногда они в два раза превышали суммы за прошлые годы. Кроме того, Сергей Ярмилко стал соучредителем ООО "Северный кабель". Схожесть в названии и профиле позволяет думать, что структура могла аккумулировать финансовые потоки между заводом и его контрагентами. Также стоит отметить, что зимой этого года ООО "Северный кабель" учредило ООО "Севкабель-розница", а в самый канун банкротства эта структура переименовалась в АО "Севкабель". Сергей Ярмилко заявил, что одна компания занимается продажей продукции, а какую роль играют остальные - “ему неизвестно”. Кусочки складываются в картину: команда топ-менеджмента искусственно делит предприятие, отдает привлекательную территорию застройщикам, а производственные активы - конкурентам. Сам завод переезжает на новое место либо попросту закрывается. Управленцы при этом получают возможность перенаправить в нужную сторону финансовые потоки, часть которых оседает в подконтрольных фирмах. Примечательно, что истекающий договор аренды не заставил менеджмент «Севкабеля» согласовать новую площадку. Когда сроки начали поджимать, на заводе поспешно демонтировали оборудование, а 500 сотрудников отправили в вынужденный простой. Сергей Ярмилко заявил, что завод не перевезли из-за "сложностей выбора новой площадки и проблем с финансированием". Однако сложностей с отчислением сотен миллионов на расходы по управлению не возникало. Будь эти средства направлены на заблаговременный переезд, до банкротства могло и не дойти. Примечательно, что на фоне рассказов менеджеров УКПБ о переезде, оборудование и запасы никто не видел ни на старой площадке, ни на новой. Судебные тяжбы по кредитам Сбербанка сильно затормозят развитие предприятия. Не исключено, что иски к банкирам были поданы для затягивания времени, которое необходимо УКПБ для окончательного вывода всех активов.

