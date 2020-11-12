К ликвидации петербургского «Севкабеля» может быть причастно «Политбюро»

Как сообщает newia.ru, производственные активы петербургского «Севкабеля» выкупил один из самарских конкурентов, АО «Росскат». Санацию над обеими компаниями поручили банку «Траст». Позже выяснилось, что у «Росската» были многомиллиардные долги по налогам и кредитам, а «Севкабель» выступил его поручителем по крупным займам перед Сбербанком и «Трастом» на общую сумму 5,5 млрд рублей. То есть «Росскат» получил деньги, а отвечать пришлось «Севкабелю».