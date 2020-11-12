Депутаты Госсобрания Башкирии призвали правоохранителей активнее пресекать экстремизм

Напомним, ранее Константин Толкачев возмутился призывом общественницы Рамили Саитовой сносить кресты на Урале. Кроме того, она поставила ультиматум армянам, чтобы те покинули Башкирию до конца года. На активную деятельность Саитовой обратили внимание правоохранительные органы, после чего она была арестована на два месяца. Ей предъявили обвинение за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет». Отметим, что 2 сентября общественницу уже арестовывали на 10 суток за видео, в котором она спросила у девушек-армянок откуда они приехали и «почему у нас столько армян?». На просьбу проявить толерантность Рамиля Саитова ответила «толерантность — это смерть». Суд расценил действия общественницы как «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».