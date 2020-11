Депутаты Госсобрания Башкирии призвали правоохранителей активнее пресекать экстремизм

Председатель Госсобрания Константин Толкачев выступил с обращением по поводу попыток разжечь межнациональные и межконфессиональные конфликты в соцсетях. Он также призвал правоохранительные органы провести профилактику экстремизма.

Толкачев отметил, что языковые и религиозные различия не смогут стать причиной раскола в обществе. Тем не менее, в Башкирии, по его словам, есть группы, которые пытаются «посеять семена недоверия и вражды» в республике. Особенно парламентарий отметил значение социальных сетей, где и обсуждаются подобные темы и призывы. Абсурдный призыв «сносить православные кресты» или придание бытовым конфликтам характера межнациональных — типичный пример действий людей крайних взглядов, живущих по принципу «чем хуже — тем лучше», сообщается в обращении. Депутаты Госсобрания призвали правоохранительные органы активнее вести работу по профилактике ненависти и экстремизма. Лидерам национально-культурных объединений и конфессий рекомендовано своевременно реагировать на провокации. Напомним, ранее Константин Толкачев возмутился призывом общественницы Рамили Саитовой сносить кресты на Урале. Кроме того, она поставила ультиматум армянам, чтобы те покинули Башкирию до конца года. На активную деятельность Саитовой обратили внимание правоохранительные органы, после чего она была арестована на два месяца. Ей предъявили обвинение за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет». Отметим, что 2 сентября общественницу уже арестовывали на 10 суток за видео, в котором она спросила у девушек-армянок откуда они приехали и «почему у нас столько армян?». На просьбу проявить толерантность Рамиля Саитова ответила «толерантность — это смерть». Суд расценил действия общественницы как «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

