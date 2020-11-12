Более 5 млрд рублей поступит в Хабаровский край для газификации населения

В настоящее время ТЭЦ-1 поставляет энергию в два района, используя при этом семь турбин из девяти. Две оставшиеся отработали свой ресурс, а к 2025 году будут работать лишь три агрегата. Соответственно, за четыре года в регионе построят новую теплоэлектроцентраль – ТЭЦ-4.