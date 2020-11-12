Более 5 млрд рублей поступит в Хабаровский край для газификации населения

Более 5 млрд рублей поступит в Хабаровский край для газификации населения

Вчера, 16:07ОбществоPhoto: pxhere.com
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв на встрече со специалистами энергоотрасли затронул тему газификации региона, проанализировав проект новой теплоэлектроцентрали. 

vostokmedia.com пишет, что в этом году сезон отопления в Хабаровском крае проходит без сбоев. Однако по-прежнему острым в регионе остается вопрос обновления мощности.

В настоящее время ТЭЦ-1 поставляет энергию в два района, используя при этом семь турбин из девяти. Две оставшиеся отработали свой ресурс, а к 2025 году будут работать лишь три агрегата. Соответственно, за четыре года в регионе построят новую теплоэлектроцентраль – ТЭЦ-4.

На встрече с энергетиками врио губернатора изучил проект по возведению объекта. В настоящее время Главгосэкспертиза дала заключение, мэрия Хабаровска определила территорию строительства, а ПАО «Русгидро» направило в этот проект сорок семь с половиной миллиардов рублей.

Сейчас власти особое внимание уделяют экотехнологичной модернизации любого рода объектов. Соответственно, станцию запустят на природном газе. Дизель станет резервом.

Два месяца назад Михаил Дегтярёв и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали Программу газификации Хабаровского края, которая рассчитана до 2025 года. За это время компания инвестирует в газификационные мероприятия в Хабаровском крае примерно пять с половиной миллиардов рублей.

В течение четырех лет в Хабаровском крае появятся четырнадцать межпоселковых газопроводов протяженностью, которая превышает сто шестьдесят семь километров, более девяти газопроводов-отводов и шесть газораспределительных станций. За счет подобного решения газ будет проведен в двадцать региональных населенных пунктов.

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