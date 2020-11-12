Администрация Уфы выделила более 18 млн рублей на покупку новой пиксельной ёлки

Как следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок, изготовитель получит за работу 18,7 миллионов рублей. Ёлка должна быть не ниже 30 метров, диаметр основания – 12,5 метров. Снаружи конструкция должна состоять из искусственных веток. Сверху будет расположена звезда диаметром не менее метра.
Гирлянды н ели должны по условиям контракта воспроизводить российский флаг, надпись «С Новым годом» на русском и башкирском языках, падающие белые снежинки и разноцветные геометрические фигуры.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ноября и продлятся до 17 ноября. Деньги на установку ели выделены из городского бюджета.