Администрация Уфы выделила более 18 млн рублей на покупку новой пиксельной ёлки

Как следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок, изготовитель получит за работу 18,7 миллионов рублей. Ёлка должна быть не ниже 30 метров, диаметр основания – 12,5 метров. Снаружи конструкция должна состоять из искусственных веток. Сверху будет расположена звезда диаметром не менее метра.