Администрация Уфы выделила более 18 млн рублей на покупку новой пиксельной ёлки

Администрация Уфы выделила более 18 млн рублей на покупку новой пиксельной ёлки

Вчера, 16:51ОбществоКарина МамаеваPhoto: on.rbsmi.ru
В Уфе «Горзеленхоз» объявил конкурс на поиск подрядчика, который изготовит пиксельную ёлку на Советской площади в Кировском районе столицы.

Как следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок, изготовитель получит за работу 18,7 миллионов рублей. Ёлка должна быть не ниже 30 метров, диаметр основания – 12,5 метров. Снаружи конструкция должна состоять из искусственных веток. Сверху будет расположена звезда диаметром не менее метра.

Гирлянды н ели должны по условиям контракта воспроизводить российский флаг, надпись «С Новым годом» на русском и башкирском языках, падающие белые снежинки и разноцветные геометрические фигуры.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ноября и продлятся до 17 ноября. Деньги на установку ели выделены из городского бюджета.

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