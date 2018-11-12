В Уфе приглашают девушек и женщин на кастинг шоу «Перезагрузка»

- Мы ищем девушек с непростой судьбой или с психологическими проблемами, которые они хотели бы решить, - рассказывают продюсеры шоу. - Наличие психологической проблемы необходимо. Во-первых, потому что в нашем проекте есть психолог Виктор Пономаренко, и психологической «перезагрузке» девушки посвящена весомая часть нашей программы. Во-вторых, именно эта особенность отличает нашу программу от всех подобных ей на нашем телевидении. Но совершенно точно мы не возьмем тех, кто пришел исключительно для того, чтобы попасть в телевизор. Таких персонажей, которые кочуют из программы в программу, увы, немало, и они нам неинтересны. А также не возьмем тех, кто пришел к нам только за внешним преображением.