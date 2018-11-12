В России порядка 50 аэропортов могут получить вторые имена

Все включенные в перечень имена взяты из разных исторических эпох, а носившие их люди имеют большие заслуги перед отечеством. Об этом пишет RNS.

Вторые названия российским воздушным гаваням будут присвоены в рамках конкурса «Великие имена России». По словам секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, лидируют в списке имен представители сферы искусства (33 фамилии). Следом идут военачальники и герои боевых действий, коих в последней редакции списка оказалось сразу 23. Также в указанном выше перечне присутствуют имена известных политиков, ученых и исследователей.

Изначально дополнительные имена собирались дать только 45 аэропортам. Со временем к акции присоединилось еще четыре воздушных гавани, а две отказались от участия. Так в числе отказавшийся оказались аэропорты Перми и Иркутска. Первому уже дали второе имя, второй же пока не достроен и называть его рано.

Имена вошедшие в финальный список конкурса были туда включены по итогам социологического опроса проведенном среди населения регионов, которые участвуют в акции. Уже есть явные фавориты. Так самое большое число голосов россияне отдали ученому Дмитрию Менделееву, инженеру Андрею Туполеву и генералу Георгию Жукову. Все они оказались в последней версии списков в более чем двух субъектов РФ.

Аэропорт Шереметьево претендует на получение имени Дмитрия Менделеева, Андрея Туполева, Александра Пушкина или маршала Константина Рокоссовского. Аэропорт Внуково может получить имя Андрея Туполева, Сергея Королева или Константина Циолковского. Домодедово может рассчитывать на имя Георгия Жукова, Михаила Ломоносова, Михаила Кутузова или Евгения Примакова. Воздушная гавань Санкт-Петербурга имеет шансы стать аэропортом имени князя Александра Невского, императора Петра I или Александра Пушкина.

В случае если одно и то же имя победит в нескольких регионах, то его присвоят аэропорту, где за данное название отдадут наибольшее число голосов. Не исключено, что в некоторых аэропортах придется проводить второй тур голосования. Выбирать второе имя им нужно будет из оставшихся в списке кандидатов, сообщил Фадеев.

Политик добавил, что итоги конкурса «Великие имена России» подведут пятого декабря. Официально названия 47 аэропортов, участвующих в акции, останутся неизменными. Возможно, что их вторые имена будут печатать на посадочных билетах.