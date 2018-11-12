В России могут вырасти цены на лимонад

Размер налогового сбора на сладкую газировку предлагают установить на уровне 20% от розничной цены продукта. Об этом пишет RNS.

Чиновники хотят, чтобы россияне ели меньше сладкого. По мнению властей, увеличение цен на лимонад поспособствует росту продолжительности жизни в стране. Данная инициатива соответствует положениям национального проекта «Демография».

Рекомендация «экспертного совета» была отправлена в Минтруд РФ еще в середине прошлого месяца. Ведомство отчиталось о получении документа. Копию бумаги доставили и в Министерство здравоохранения, отвечающее за федеральный проект «Укрепление общественного здоровья».

В Минздраве назвали рекомендацию «экспертного совета» эффективной с точки зрения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Якобы снижение потребления сахара населением сократит число неинфекционных заболеваний в России. Таким образом, Минздрав РФ поддержал предложение о повышении акцизов на сладкую газировку в стране.