В Башкирии разрешат сельчанам пользоваться местным щебнем и песком

Сегодня, 12 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров дал указание внести в законодательство изменения, которые позволили бы местным властям давать разрешение сельчанам на использование щебня, песка и песчано-гравийной смеси из местных карьеров.

Сделать это руководителя республики побудила вчерашняя поездка по районам Башкирии, в ходе нее глава Дуванского района Фаиль Мухамадеев посетовал на наличие подобной проблемы.

- Сейчас пользоваться щебнем, песком и другими стройматериалами имеют право только сельсоветы, но у них нет полномочий давать разрешения местным жителям на пользование этими стройматериалами для собственных нужд, сразу предъявит претензии прокуратура, - отметил Радий Хабиров. – Прошу проработать данный вопрос и внести изменения в законодательство.