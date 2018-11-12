Ученые выявили связь режима питания с опасными заболеваниями

Как сообщает газета «Известия» 12 ноября, в ходе эксперимента ученые исследовали режим приема пищи и медицинские заключения 13 тысяч человек, возраст которых колебался от 18 до 76 лет.

В результате сопоставления данных выяснилось, что у тех, кто ужинал после 18 часов, были более высокие показатели артериального давления и сахара в крови. Эксперты связали полученные результаты с нарушением биоритмов из-за поздних приемов пищи, что и приводило к нарушению обмена веществ.