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Ученые выявили связь режима питания с опасными заболеваниями
Сегодня, 17:58Общество
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Эксперты из Американской кардиологической ассоциации пришли к выводу, что поздние приемы пищи повышают вероятность развития у человека сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Как сообщает газета «Известия» 12 ноября, в ходе эксперимента ученые исследовали режим приема пищи и медицинские заключения 13 тысяч человек, возраст которых колебался от 18 до 76 лет.
В результате сопоставления данных выяснилось, что у тех, кто ужинал после 18 часов, были более высокие показатели артериального давления и сахара в крови. Эксперты связали полученные результаты с нарушением биоритмов из-за поздних приемов пищи, что и приводило к нарушению обмена веществ.
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