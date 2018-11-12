Радий Хабиров о модернизации МФЦ: Прошу при мне слово «невозможно» не употреблять

Сегодня, 12 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсуждался вопрос о деятельности сети многофункциональных центров (МФЦ). Кстати, на прошлом оперативном совещании руководителю РГАУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» Владимиру Абдрахимову не удалось убедить Радия Хабирова в том, что его ведомство справляется с поставленными задачами, а информация о превышении времени ожидания услуги, о котором постоянно поступают жалобы, не соответствует действительности. Радий Хабиров прервал его и заявил, что Абдрахимов «не умеет докладывать».

Напомним, Медиакорсеть уже публиковала материалы на тему работы МФЦ, в том числе об очередях в Абзелиловском районе.

И вот сегодня о деятельности МФЦ с сообщением выступил и.о вице-премьера Илшат Тажитдинов. По его словам, ситуация в МФЦ оказалась не такой уж и радужной. За последнее время в адрес руководства региона поступило 131 обращение по поводу деятельности МФЦ, 31 из них связаны с существенным превышением времени ожидания услуги. Вместо положенных правилами 15 минут, как минимум, в 10 районных и городских отделениях МФЦ этот показатель составлял от 33 минут 57 секунд до 93 минут 18 секунд.

- Причем это среднеарифметические данные за определенный период, так что могут быть и значительно большие цифры, - отметил Радий Хабиров. – Одна из причин – текучесть кадров, связанная с низкой зарплатой персонала, мы ее постараемся решить в ближайшее время.

Низкой зарплатой сотрудников операционного зала МФЦ, которая составляет от 13 до 17 тысяч рублей и вовсе не стимулирует их работать на этом месте, объяснили недостатки в работе МФЦ главы Ишимбая, Иглинского и Учалинского районов, с которыми была установлена видеоконференцсвязь.

При этом когда глава администрации Учалинского района Фарит Давлетгареев сообщил, что физически увеличить площади офисов невозможно, Радий Хабиров дал понять, что такой подход к работе ему не нравится.

- Я прошу при мне слово «невозможно» не употреблять, - сказал он. – Если вы будете так заявлять, то может быть, вам следует подумать о поиске другого места работы.

Ленара Иванова, которая в ранге вице-премьера теперь курирует социальную сферу, напомнила, что проблема низкой зарплаты также актуальна и для сотрудников социальных служб, там тоже имеет место высокая текучесть кадров по этой причине. Радий Хабиров попросил представить ему конкретные соображения на данную тему.