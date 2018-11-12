Мосгорсуд оставил экс-зампрокурора Башкирии Горбунова под арестом
Сегодня, 13:48ОбществоМарат ГареевФото: Прокуратура РБ
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Бывшего правоохранителя обвиняют в коррупции в особо крупном размере.
Сюжеты: Антикоррупция
Сегодня Мосгорсуд оставил решение Басманного суда об аресте (признал арест законным) бывшего заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова и оставил его под арестом на срок до 26 декабря. Об этом сообщает «РИА-новости».
Интересно то, что помимо адвокатов Горбунова, с его арестом не согласились коллеги обвиняемого из Генпрокуратуры, которые также обжаловали арест. Суд отказал и им.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в коррупции в особо крупном размере экс-прокурор обжаловал свой арест и просил изменить меру пресечения на несвязанную с лишением свободы.
Напомним, что Олега Горбунова задержали в московском аэропорту Шереметьево при попытке покинуть страну. Он подозревается в получении 10 млн руб.
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