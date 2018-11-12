Мосгорсуд оставил экс-зампрокурора Башкирии Горбунова под арестом

Сегодня Мосгорсуд оставил решение Басманного суда об аресте (признал арест законным) бывшего заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова и оставил его под арестом на срок до 26 декабря. Об этом сообщает «РИА-новости».

Интересно то, что помимо адвокатов Горбунова, с его арестом не согласились коллеги обвиняемого из Генпрокуратуры, которые также обжаловали арест. Суд отказал и им.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в коррупции в особо крупном размере экс-прокурор обжаловал свой арест и просил изменить меру пресечения на несвязанную с лишением свободы.