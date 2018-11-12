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Мосгорсуд оставил экс-зампрокурора Башкирии Горбунова под арестом
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Мосгорсуд оставил экс-зампрокурора Башкирии Горбунова под арестом

Сегодня, 13:48ОбществоМарат ГареевФото: Прокуратура РБ
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