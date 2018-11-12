Коммерсант из Башкирии решил засудить торговый дом из-за названия

Сегодня, 11 ноября, должно состояться судебное заседание в 11-ом арбитражном апелляционном суде по иску индивидуального предпринимателя из Башкирии Азамата Ибатуллина к торговому дому «Палитра ЛТД» по поводу признания незаконным использования обозначения «Палитра» в его фирменном наименовании. Башкирский бизнесмен, известный ранее своими тяжбами по поводу товарных знаков, требует взыскать также с ответчика 600 тыс. рублей. Подробности любопытного дела сообщил портал «Бизнес-Онлайн».

Принадлежащий истцу магазин «Палитра» расположен в деревне Чобыково в Мишкинском районе Башкирии. В обоснование своих требований истец указал, что челнинский торговый центр использует название «Палитра» без заключения лицензионного договора на использование товарного знака.

При этом, как следует из заявления истца, челнинская «Палитра» оказала услуг и реализовала товаров на сумму более 160 млн рублей за три года. В связи с этим Ибатуллин считает, что он имеет право на компенсацию в размере 320 млн рублей, равной двукратному размеру стоимости реализованных товаров с использованием товарного знака.

Когда дело рассматривалось в первой инстанции, суд предложил истцу представить документальные доказательства использования спорного товарного знака. Ибатуллин продемонстрировал фотографии с изображением внутренних помещений неизвестного объекта с товарами и табличкой «Палитра магазин». Однако какие-либо доказательства принадлежности сфотографированных интерьеров и предметов ему самому как истцу не были представлены. Более того, досудебных претензий, писем и иных обращений с требованиями прекратить нарушение ТЦ «Палитра» не получала. Вдобавок Ибатуллин и его бизнес не являются конкурентами для ответчика.

В итоге суд решил, что действия обладателя права на товарный знак являются недобросовестными, так как направлены на создание препятствий к использованию тождественных обозначений при отсутствии фактического использования названия самим правообладателем.

Примечательно, что ни сам Ибатуллин, ни его компания «Бизнесинвестгрупп» не являются производителями продукции и не оказывают реальных услуг. Тем не менее это не помешало ему выступать истцами в арбитражных судах по ряду дел, связанных с оспариванием прав на объекты интеллектуальной собственности. Ответчиками по делам в основном являются компании, занимающиеся реальной предпринимательской деятельностью.

Известно, что Ибатуллин в разное время подал 1784 заявки на регистрацию товарных знаков. Кроме того, ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп», генеральным директором которого является истец, а учредителями - члены его семьи, подало еще 487 заявок. За последние 6 лет, ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп»» являлось истцом более чем в 200 арбитражных делах, связанных с оспариванием прав на объекты интеллектуальной собственности либо с взысканием компенсации за незаконное использование товарных знаков. Сам Ибатуллин засветился более чем в 50 аналогичных арбитражных делах за последние три года.