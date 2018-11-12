«Газпром» предоставит гарантии компании Nord Stream 2

Сумма гарантий пока неизвестна. Об этом пишет RNS.

Несколько дней назад представители «Газпрома» рассказали, что Nord Stream 2 уже проложил свыше 200 километров труб «Северного потока-2». Газопровод проходит через территориальные воды Германии и исключительную экономическую зону Финляндии.

Длина «Северного потока-2», после завершения его строительства, должна составить 1 220 километров. В год по новому газопроводу будет перекачиваться 55 миллиардов кубометров газа. «Северный поток-2» будет напрямую связывать европейских потребителей голубого топлива с ресурсной базой РФ.