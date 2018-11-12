Фото: pxhere.com
«Газпром» предоставит гарантии компании Nord Stream 2
Сегодня, 17:23Общество
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Члены совета директоров ПАО «Газпром» согласились предоставить гарантии оператору строительства газопровода «Северный поток-2», которым является компания Nord Stream 2.
Сумма гарантий пока неизвестна. Об этом пишет RNS.
Несколько дней назад представители «Газпрома» рассказали, что Nord Stream 2 уже проложил свыше 200 километров труб «Северного потока-2». Газопровод проходит через территориальные воды Германии и исключительную экономическую зону Финляндии.
Длина «Северного потока-2», после завершения его строительства, должна составить 1 220 километров. В год по новому газопроводу будет перекачиваться 55 миллиардов кубометров газа. «Северный поток-2» будет напрямую связывать европейских потребителей голубого топлива с ресурсной базой РФ.
Предположительно, прокладка нового газопровода из России в Европу должна завершиться в конце следующего года.
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