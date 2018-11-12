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«Газпром» предоставит гарантии компании Nord Stream 2
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Фото: pxhere.com

«Газпром» предоставит гарантии компании Nord Stream 2

Сегодня, 17:23Общество
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