Экс-глава МИД говорит о капитуляции правительства Великобритании

Как сообщает газета «Известия», 11 ноября СМИ Великобритании проинформировали общественность, что инициатива Терезы Мэй по вопросу выхода страны из ЕС не была одобрена Евросоюзом. Мэй планировала решить таможенные разногласия и избежать споров по британо-ирландской границе.