Фото: pxhere.com
Экс-глава МИД говорит о капитуляции правительства Великобритании
Сегодня, 18:01Общество
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Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в своей статье написал о том, что правительство страны, возглавляемое Терезой Мэй, близко к капитуляции в связи с переговорами по Brexit.
Как сообщает газета «Известия», 11 ноября СМИ Великобритании проинформировали общественность, что инициатива Терезы Мэй по вопросу выхода страны из ЕС не была одобрена Евросоюзом. Мэй планировала решить таможенные разногласия и избежать споров по британо-ирландской границе.
Больше половины британцев 23 июня 2016 года отдали свои голоса за выход страны из ЕС. Переговоры по данному вопросу ведутся с июня 2017 года.
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