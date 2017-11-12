Родственники скульптора: Неужто нас забыли, потому что Тавасиев не башкир?

Наследники автора памятника Салавату Юлаеву очень переживают из-за того, как с ними обошлись организаторы юбилейных мероприятий.

Как стало известно Медиакорсети, 50-летие открытия памятника Салавату Юлаеву, которое приходится на 17 ноября текущего года, в нашей республике планируется отметить довольно скромно. В плане мероприятий министерства культуры Башкирии на предстоящую неделю с 13 по 19 ноября, опубликованного на сайте ведомства, значится, что это будут «памятные мероприятия по случаю 50-й годовщины со дня открытия в Уфе памятника национальному герою башкирского народа Салавату Юлаеву». Местом проведения обозначен Дом дружбы народов РБ, ответственность за это мероприятие возложена на министерство культуры РБ и Дом дружбы народов РБ и персонально на трех чиновников главного культурного ведомства республики. Более подробной информации найти не удалось.

План мероприятий Министерства культуры РБ.

Нелицеприятные детали, касающиеся будущих мероприятий, выяснились совершенно случайно, специально их никто не искал – это чистая правда. Однако, узнав о них, мы не смогли оставить данную информацию в тайне, поскольку считаем, что ситуация требует немедленного вмешательства.

В преддверие юбилейной даты корреспондент Медиакорсети решил взять интервью у Татьяны Юрьевны Тавасиевой – вдовы сына великого скульптора, которой известно практически всё об истории создания памятника башкирскому национальном герою. В семье Тавасивых все – скульпторы или художники. Татьяна Юрьевна – хранительница семейной истории и традиций Тавасиевых, она бережно хранит множество документов и фотографий о творчестве и свекра, и мужа.

- Памятник Салавату Юлаеву - это самое масштабное произведение Сосланбека Тавасиева, как по размеру и по продолжительности работы над ним, так и по его значимости для народа. Памятник Салавату, как и сам Сосланбек Дафаевич, прежде всего, очень честен и по-сильному искренен, - рассказала Татьяна Юрьевна. – Его создание заняло почти четверть века – с 1943 по 1967 годы, это почти целая жизнь. Однажды взяв на себя ответственность за создание памятника национальному герою Башкирии, Сосланбек Дафаевич убедил тогдашнее руководство республики в его необходимости, зажег их своей идеей и добился-таки, чтобы Салават установили именно там, где он сейчас стоит. При этом меньше всего Тавасиев думал о славе. Он ваял образ, способный привести страну к победе, ставший символом республики и впоследствии изображенный на ее гербе.

В ответ на вопрос об ее впечатлениях о Башкирии Татьяна Юрьевна сказала, что искренне влюблена в прекрасный башкирский край, и посетовала, что не так уж часто бывает в нашей республике.

- Бываем в Башкирии не часто, но всегда с удовольствием. Встречают нас радушно. Посещение памятника всегда самое важное в каждый приезд в Уфу, вне зависимости от его цели, - сказала она.

Видео Видео: Семейный архив Тавасиевых.

В надежде лично встретиться с Татьяной Юрьевной в Уфе, мы спросили, когда она приедет на юбилейные мероприятия, будучи уверены, что без родственников великого скульптора данные события уж точно не обойдутся. Ответ собеседницы поверг в недоумение: «Меня не приглашали». Судя по тому, что до 17 ноября осталось пять дней, никакого приглашения Тавасиевым от организаторов юбилейных торжеств уже не последует.

У самой Татьяны Юрьевны Тавасиевой есть объяснение сложившейся ситуации, которое поначалу кажется невероятным, но потом начинает восприниматься как вполне логичное.

- Такое отношение к памяти Сосланбека Дафаевича сложилось не вдруг, оно копилось годами, - поделилась она наболевшим с корреспондентом Медиакорсети. – Может быть, причина кроется, возможно, в том, что Тавасиев – не башкир, а осетин?

Тавасиевы искренне надеются, что все это является недоразумением.

- Мне не хотелось бы, чтобы у кого-то были неприятности из-за этого. Чиновники в Уфе очень вежливые и исполнительные. Они не виноваты. Просто им не дали команды. На все нужны деньги. Очень плохо без финансирования, - попыталась оправдать организаторов торжеств Татьяна Юрьевна, будучи интеллигентным человеком и испытывая неловкость за чужие просчеты, однако скрыть обиду в голосе при этом не получилось. – Безусловно, эта дата имеет огромное значение для нашей семьи, и мы даже, наверное, сами приехали бы в Уфу. Но, к сожалению, у нас в семье сейчас несколько стесненные финансовые обстоятельства, неудобно в этом признаваться, но сделать это на свои средства не получается.

Между тем, в семейном архиве Тавасиевых осталось много уникальных свидетельств о работе Сосланбека Дафаевича над памятником Салавату. По словам Татьяны Юрьевны, десять лет назад, когда отмечалось сорокалетие открытия памятника, ей удалось найти понимание у тогдашнего президента Башкирии Муртазы Рахимова, который лично дал указание издать красочный альбом о творчестве Сосланбека Тавасиева.

Многолетние попытки Татьяны Юрьевны выпустить новый альбом о творчестве свекра на спонсорские средства или хотя бы передать материалы о памятнике на хранение в какой-либо музей в Башкирию до сих пор не увенчались успехом. Она писала главе республике несколько раз, но результатов это не дало.

Татьяна Тавасиева вспомнила несколько случаев, свидетельствующих о том, что в Башкирии имя ее мужа помнят и ценят.

- Весной этого года я позвонила в Республиканский музей боевой славы и предложила его сотрудникам воспользоваться материалами о военной Уфе, которые хранил Сосланбек Дафаевич. Сотрудницы с готовностью откликнулись, а позднее мы с ними обсудили и материалы для юбилейной выставки, посвященной памятнику Салавату Юлаеву, которая уже открылась в Уфе 10 ноября. Они оказались очень внимательными и вдумчивыми, настоящие молодцы, - говорит Татьяна Юрьевна.

А недавно ей позвонила пожилая уфимка, представившаяся Алевтиной Георгиевной, и сообщила, что была лично знакома с Сосланбеком Дафаевичем, когда тот работал в Башкирии. Алевтина Георгиевна мечтала познакомиться с потомками великого скульптора лично и очень расстроилась, когда узнала, что они не приедут в Уфу к 17 ноября.

- Она хотела даже сама прилететь в Москву, чтобы со мной пообщаться, но из-за возраста не рискнула это сделать, - рассказала Татьяна Юрьевна. – Это был неожиданный и очень приятный разговор. Радостно было убедиться, что уфимцы все-таки помнят Сосланбека Дафаевича и гордятся его творчеством.

Медиакорсеть будет следить за ситуацией. Мы надеемся, что представители министерства культуры Башкирии, ответственные за проведение торжественных мероприятий к юбилею памятника национальному герою, смогут прояснить ситуацию.

10 интересных фактов о памятнике Салавату Юлаеву в Уфе