Родственники скульптора: Неужто нас забыли, потому что Тавасиев не башкир?
Как стало известно Медиакорсети, 50-летие открытия памятника Салавату Юлаеву, которое приходится на 17 ноября текущего года, в нашей республике планируется отметить довольно скромно. В плане мероприятий министерства культуры Башкирии на предстоящую неделю с 13 по 19 ноября, опубликованного на сайте ведомства, значится, что это будут «памятные мероприятия по случаю 50-й годовщины со дня открытия в Уфе памятника национальному герою башкирского народа Салавату Юлаеву». Местом проведения обозначен Дом дружбы народов РБ, ответственность за это мероприятие возложена на министерство культуры РБ и Дом дружбы народов РБ и персонально на трех чиновников главного культурного ведомства республики. Более подробной информации найти не удалось.
Нелицеприятные детали, касающиеся будущих мероприятий, выяснились совершенно случайно, специально их никто не искал – это чистая правда. Однако, узнав о них, мы не смогли оставить данную информацию в тайне, поскольку считаем, что ситуация требует немедленного вмешательства.
В преддверие юбилейной даты корреспондент Медиакорсети решил взять интервью у Татьяны Юрьевны Тавасиевой – вдовы сына великого скульптора, которой известно практически всё об истории создания памятника башкирскому национальном герою. В семье Тавасивых все – скульпторы или художники. Татьяна Юрьевна – хранительница семейной истории и традиций Тавасиевых, она бережно хранит множество документов и фотографий о творчестве и свекра, и мужа.
- Памятник Салавату Юлаеву - это самое масштабное произведение Сосланбека Тавасиева, как по размеру и по продолжительности работы над ним, так и по его значимости для народа. Памятник Салавату, как и сам Сосланбек Дафаевич, прежде всего, очень честен и по-сильному искренен, - рассказала Татьяна Юрьевна. – Его создание заняло почти четверть века – с 1943 по 1967 годы, это почти целая жизнь. Однажды взяв на себя ответственность за создание памятника национальному герою Башкирии, Сосланбек Дафаевич убедил тогдашнее руководство республики в его необходимости, зажег их своей идеей и добился-таки, чтобы Салават установили именно там, где он сейчас стоит. При этом меньше всего Тавасиев думал о славе. Он ваял образ, способный привести страну к победе, ставший символом республики и впоследствии изображенный на ее гербе.
В ответ на вопрос об ее впечатлениях о Башкирии Татьяна Юрьевна сказала, что искренне влюблена в прекрасный башкирский край, и посетовала, что не так уж часто бывает в нашей республике.
- Бываем в Башкирии не часто, но всегда с удовольствием. Встречают нас радушно. Посещение памятника всегда самое важное в каждый приезд в Уфу, вне зависимости от его цели, - сказала она.
В надежде лично встретиться с Татьяной Юрьевной в Уфе, мы спросили, когда она приедет на юбилейные мероприятия, будучи уверены, что без родственников великого скульптора данные события уж точно не обойдутся. Ответ собеседницы поверг в недоумение: «Меня не приглашали». Судя по тому, что до 17 ноября осталось пять дней, никакого приглашения Тавасиевым от организаторов юбилейных торжеств уже не последует.
У самой Татьяны Юрьевны Тавасиевой есть объяснение сложившейся ситуации, которое поначалу кажется невероятным, но потом начинает восприниматься как вполне логичное.
- Такое отношение к памяти Сосланбека Дафаевича сложилось не вдруг, оно копилось годами, - поделилась она наболевшим с корреспондентом Медиакорсети. – Может быть, причина кроется, возможно, в том, что Тавасиев – не башкир, а осетин?
Тавасиевы искренне надеются, что все это является недоразумением.
- Мне не хотелось бы, чтобы у кого-то были неприятности из-за этого. Чиновники в Уфе очень вежливые и исполнительные. Они не виноваты. Просто им не дали команды. На все нужны деньги. Очень плохо без финансирования, - попыталась оправдать организаторов торжеств Татьяна Юрьевна, будучи интеллигентным человеком и испытывая неловкость за чужие просчеты, однако скрыть обиду в голосе при этом не получилось. – Безусловно, эта дата имеет огромное значение для нашей семьи, и мы даже, наверное, сами приехали бы в Уфу. Но, к сожалению, у нас в семье сейчас несколько стесненные финансовые обстоятельства, неудобно в этом признаваться, но сделать это на свои средства не получается.
Между тем, в семейном архиве Тавасиевых осталось много уникальных свидетельств о работе Сосланбека Дафаевича над памятником Салавату. По словам Татьяны Юрьевны, десять лет назад, когда отмечалось сорокалетие открытия памятника, ей удалось найти понимание у тогдашнего президента Башкирии Муртазы Рахимова, который лично дал указание издать красочный альбом о творчестве Сосланбека Тавасиева.
Многолетние попытки Татьяны Юрьевны выпустить новый альбом о творчестве свекра на спонсорские средства или хотя бы передать материалы о памятнике на хранение в какой-либо музей в Башкирию до сих пор не увенчались успехом. Она писала главе республике несколько раз, но результатов это не дало.
Татьяна Тавасиева вспомнила несколько случаев, свидетельствующих о том, что в Башкирии имя ее мужа помнят и ценят.
- Весной этого года я позвонила в Республиканский музей боевой славы и предложила его сотрудникам воспользоваться материалами о военной Уфе, которые хранил Сосланбек Дафаевич. Сотрудницы с готовностью откликнулись, а позднее мы с ними обсудили и материалы для юбилейной выставки, посвященной памятнику Салавату Юлаеву, которая уже открылась в Уфе 10 ноября. Они оказались очень внимательными и вдумчивыми, настоящие молодцы, - говорит Татьяна Юрьевна.
А недавно ей позвонила пожилая уфимка, представившаяся Алевтиной Георгиевной, и сообщила, что была лично знакома с Сосланбеком Дафаевичем, когда тот работал в Башкирии. Алевтина Георгиевна мечтала познакомиться с потомками великого скульптора лично и очень расстроилась, когда узнала, что они не приедут в Уфу к 17 ноября.
- Она хотела даже сама прилететь в Москву, чтобы со мной пообщаться, но из-за возраста не рискнула это сделать, - рассказала Татьяна Юрьевна. – Это был неожиданный и очень приятный разговор. Радостно было убедиться, что уфимцы все-таки помнят Сосланбека Дафаевича и гордятся его творчеством.
Медиакорсеть будет следить за ситуацией. Мы надеемся, что представители министерства культуры Башкирии, ответственные за проведение торжественных мероприятий к юбилею памятника национальному герою, смогут прояснить ситуацию.
10 интересных фактов о памятнике Салавату Юлаеву в Уфе
- Символичное совпадение: Сосланбек Тавасиев работал над скульптурой 25 лет – столько же времени отбыл на каторге и Салават Юлаев после ссылки в Эстонию.
- В начале 40-х годов ХХ века Тавасиев оказался в эвакуации в Башкирии и впервые услышал легенду о батыре Салавате, который, спасаясь от погони, ударил своего коня и птицей перелетел через реку Агидель. Воевавшая страна нуждалась в сильных образах, и Тавасиев понял, что Салават способен поднять боевой дух в солдатах как никто другой.
- Во время работы над памятником Сосланбек Тавасиев вел дневники, посредством которых постоянно общался со своим героем – Салаватом, посвящал ему стихи. В семье Тавасиевых долгие годы о Салавате Юлаеве говорили почти как о члене семьи – старшем брате.
- Поначалу обсуждались другие места для установки памятника – в районе горсовета или Центрального рынка в Уфе. Но Тавасиев настаивал, что Салават должен именно стоять на горе над рекой, чтобы стать настоящим символом, устремленным к небу, чтобы его было видно всем издалека. Для этого требовалось снести дома на склоне. Их жильцы приходили в гостиницу разбираться с Тавасиевым, писали на него жалобы. Разрешить ситуацию помог случай. В самолете Тавасиев случайно познакомился с министром культуры Башкирии тех лет Кларой Тухватуллиной и поведал ей о проблеме. Она помогла «прописать» памятник на его нынешнем месте. Впоследствии Клара Габдрахмановна стала другом семьи Тавасиевых.
- Сосланбек Тавасиев во время работы над памятником Салавату изобрел немало профессиональных ноу-хау. Так, им был разработан механизированный каркас человека и лошади, дающий возможность в любой стадии вносить поправки и изменения не нарушая всей проделанной работы. Тогда же был сконструирован и вращающийся мост, по которому ходит каретка, благодаря чему автор может работать без громоздких лесов.
- Осетинский скульптор Михаил Дзбоев, лично знавший Тавасиева, был убежден, что в образе Салавата Сосланбек Дафаевич изобразил, в том числе, себя. Кроме того, Михаил рассказывал, что моделью для фигуры и лица Салавата послужил другой осетин - художник Агубе Икаев. Внешнее сходство действительно есть, однако Татьяна Тавасиева настаивает, что это легенда. «Салават имеет яркие монголоидные черты. Как же его прототипом может быть кавказское лицо? На самом деле этим тоже можно оценить значимость памятника для истории, ведь очень многие претендуют на то, что именно они были прототипами лица, корпуса, общего образа Салавата», - говорит она.
- Впервые в истории была проделана большая работа по анатомированию лошади. Тавасиев обратился за консультацией в Военно-ветеринарную академию и выяснил, что до наступления мертвого окоченения ноги лошади можно расставить в нужном положении. Тогда было принято жесткое решение, которое помогло скульптору при изучении мертвых лошадей предельно точно передать и тончайшие оттенки движения, и анатомическое сложение животного.
- Памятник Салавату Юлаеву широко известен не только в республике, но и за ее пределами, поскольку считается самой крупной конной статуей в Европе. Его высота - 9,8 метрa. В столице Башкирии памятник давно уже стал культовым местом, без его посещения не обходится ни одна свадьба.
- Во дворе дачи Тавасиевых в подмосковном поселке Абрамцево стоит уменьшенная копия памятника Салавату Юлаеву, также давно ставшая местной достопримечательностью.
- Наследники скульптора располагают авторским правом на все произведения Сосланбека Тавасиева в течение 70 лет со дня его смерти. Он скончался в 1974 году, следовательно, его наследники смогут выдвигать претензии за несанкционированное использование его произведений еще как минимум четверть века. Они уже не раз предъявляли претензии коммерсантам, самовольно изображавшим памятник на своих изделиях. Так было и с производителями спиртного, поместившими Салавата на водочную этикетку, и с производителями прохладительных напитков, несколько лет назад украсившими силуэтом памятника свою продукцию. «Последнее, что неприятно поразило, - это Салават на дне сувенирной пепельницы, то есть об него предполагается тушить окурки, - говорит Татьяна Тавасиева. - К сожалению, бороться с неправомерным использованием образа Салавата, находясь в Москве, мы не можем. Следует сказать, что орган, который должен следить за этим, - Российское авторское общество (РАО) - совершенно не занимается этой темой. Хотелось бы, чтобы за этим все-таки следили в Башкирии».