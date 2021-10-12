Жители Башкирии смогут пройти бесплатную диспансеризацию, несмотря на пандемию

Жители Башкирии смогут пройти бесплатную диспансеризацию, несмотря на пандемию
Жители Башкирии смогут пройти бесплатную диспансеризацию, несмотря на пандемию
Вчера, 15:52ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
На брифинге в Минздраве сообщили, что переболевших пациентов на диспансеризации даже ждут.

В ходе брифинга по коронавирусу к спикерам поступил вопрос из ЦУРа Башкирии от женщины, которая в этом году должна была пройти диспансеризацию, которую временно приостановили из-за пандемии. Женщина вопрошала – неужели ей придется ждать очередной диспансеризации еще четыре года.

На её вопрос ответил Евгений Кустов, замминистра здравоохранения Башкирии. Он сообщил, что углубленная диспансеризация не приостановлена как раз таки для переболевших граждан, более того, переболевших коронавирусом буквально приглашают пройти углубленное обследование.

Тех же, кто пока не может попасть на диспансеризацию из-за её приостановки, успокоили тем, что пройти и диспансеризацию и профилактические осмотры будет возможно после того, как стабилизируется эпидемиологическая ситуация.

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