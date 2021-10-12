В Уфе женщине, которая провела 30 лет в рабстве, вручили паспорт гражданина РФ

Гульбина Гильванова провела в рабстве в Туркменистане последние 30 лет и совсем недавно вернулась к сестре в Башкирию.

Стало известно, что 50-летней Гульбине Гильвановой, которая последние 30 лет провела в рабстве в Туркменистане, вручили паспорт гражданина РФ. Ранее мы писали, что женщину в другую страну привез жених для знакомства с родителями, однако обернулось оно для 20-летней Гульбины — рабством. Известно, что мужчина избивал ее и заставлял заниматься сложной работой в чужих домах, а все все деньги, которые женщине удавалось заработать, мужчина забирал себе. Отмечается, что сестра женщины — Рашида Судакова — все это время жила в России и думала, что Гульбины уже нет в живых, однако в 2020 году с ней связалась жительница аула Лепаб, где Гульбину держали в рабстве, и сообщила о судьбе женщины. Известно, что на данный момент Гульбина Гильванова проживает вместе с сестрой.

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