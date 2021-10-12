В Уфе целительница «убивает» COVID-19 травяными пулями и огнем

У уфимской целительницы также есть вторая процедура, которая включает в себя распыление неизвестной жидкости на пациентов и их поджигание, однако все также через полотенце. Такое «испытание огнем» Лада проводит «по всей чакральной системе, вдоль позвоночника, темя, головы и почек». Так, по утверждению целительницы, происходит энергетическое очищение всего тела и оболочки.