В Уфе целительница «убивает» COVID-19 травяными пулями и огнем

В Уфе на тропу войны с коронавирусом вышла целительница Лада, которая, как сообщает Телеграм-канал «Mash», стреляет травяными пулями из настоящего пистолета и поджигает свои пациентов.
Так, «убийство» COVID-19 происходит следующим способом: женщина накидывает полотенце на голову пациента и, собственно, стреляет.
— Мощный заряд силы: вспышка, воздух и крапива. Крапива обладает целительными свойствами и космической, фиолетовой энергией, — утверждает целительница Лада.
У уфимской целительницы также есть вторая процедура, которая включает в себя распыление неизвестной жидкости на пациентов и их поджигание, однако все также через полотенце. Такое «испытание огнем» Лада проводит «по всей чакральной системе, вдоль позвоночника, темя, головы и почек». Так, по утверждению целительницы, происходит энергетическое очищение всего тела и оболочки.
Важно, что в мире пока нет способа полностью излечиться от COVID-19, даже с вакцинацией есть вероятность заболеть инфекцией, однако, по данным Минздрава, только она может предотвратить тяжелое течение болезни.