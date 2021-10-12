В Уфе пройдет первый международный форум алкогольной индустрии «Высший Градус»

Первый Международный форум алкогольной отрасли «Высший Градус» пройдет в Уфе с 21 по 22 октября. В ходе мероприятия представители бизнеса и власти обсудят закон, регулирующий повышение акцизов.

На сегодняшний день алкогольная отрасль является стабильным источником доходов в бюджет РФ. При этом более половины акцизов приносит крепкий алкоголь. По словам президента Ассоциации производителей «Русская водка» Владислава Спирина, недавно был принят закон о повышении акцизов на ближайшие три года. Планируется установить индексацию показателя в пределах 4% в год. Спирин подчеркнул, что это будет полезно и для рынка, и в плане роста собираемости налогов. «Важно, чтобы не было резкого роста акцизных ставок, потому что это приводит к росту теневого рынка и появлению новых схем нелегального производства» — добавил он. В Союзе производителей алкогольной продукции подсчитали, что теневой сектор отрасли сегодня занимает около 30%. При этом аналитики подчеркивают, что в 2021 году по сравнению с показателями 2019 и 2020 годов рост контрафакта удается сдерживать. То есть меры, принимаемые государством, работают. Форум «Высший Градус» позволит организовать диалог между сторонами, от решения которых зависит уровень ставок акцизов, а также их собираемость и легализация рынка. Кроме этого, пройдет дискуссия с участниками рынка. Участниками форума станут крупнейшие производители, импортеры и дистрибьюторы отрасли, а также федеральные розничные сети, эксперты и журналисты. К участию в мероприятии приглашены представители правительства Республики Башкортостан, Минфина РФ, Росалкогольрегулирования, Российского экспортного центра, Росспиртпрома, Роскачества, Ассоциации производителей «Русская водка», Винодельческого союза, компании АСГ, «Башспирта», ЛВЗ «Саранский», «Русского Стандарта» и многих других. Информационный партнер форума — холдинг 1Mediainvest. «Высший Градус» планируется сделать главной площадкой алкогольной отрасли формата B2G. Деловые мероприятия пройдут в конгресс-холле «Торатау», а торжественная часть предусматривает путешествие в поселок Булгаково. Там состоится открытие нового завода АО «Башспирт» — «БашБиоСпирт».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter