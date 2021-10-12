В Уфе пройдет первый международный форум алкогольной индустрии «Высший Градус»

В Уфе пройдет первый международный форум алкогольной индустрии «Высший Градус»
В Уфе пройдет первый международный форум алкогольной индустрии «Высший Градус»
Вчера, 23:08ОбществоФото: gradusforum.ru
Первый Международный форум алкогольной отрасли «Высший Градус» пройдет в Уфе с 21 по 22 октября. В ходе мероприятия представители бизнеса и власти обсудят закон, регулирующий повышение акцизов.

На сегодняшний день алкогольная отрасль является стабильным источником доходов в бюджет РФ. При этом более половины акцизов приносит крепкий алкоголь.

По словам президента Ассоциации производителей «Русская водка» Владислава Спирина, недавно был принят закон о повышении акцизов на ближайшие три года. Планируется установить индексацию показателя в пределах 4% в год. Спирин подчеркнул, что это будет полезно и для рынка, и в плане роста собираемости налогов. «Важно, чтобы не было резкого роста акцизных ставок, потому что это приводит к росту теневого рынка и появлению новых схем нелегального производства» — добавил он.

В Союзе производителей алкогольной продукции подсчитали, что теневой сектор отрасли сегодня занимает около 30%. При этом аналитики подчеркивают, что в 2021 году по сравнению с показателями 2019 и 2020 годов рост контрафакта удается сдерживать. То есть меры, принимаемые государством, работают.

Форум «Высший Градус» позволит организовать диалог между сторонами, от решения которых зависит уровень ставок акцизов, а также их собираемость и легализация рынка. Кроме этого, пройдет дискуссия с участниками рынка.

Участниками форума станут крупнейшие производители, импортеры и дистрибьюторы отрасли, а также федеральные розничные сети, эксперты и журналисты. К участию в мероприятии приглашены представители правительства Республики Башкортостан, Минфина РФ, Росалкогольрегулирования, Российского экспортного центра, Росспиртпрома, Роскачества, Ассоциации производителей «Русская водка», Винодельческого союза, компании АСГ, «Башспирта», ЛВЗ «Саранский», «Русского Стандарта» и многих других. Информационный партнер форума — холдинг 1Mediainvest.

«Высший Градус» планируется сделать главной площадкой алкогольной отрасли формата B2G. Деловые мероприятия пройдут в конгресс-холле «Торатау», а торжественная часть предусматривает путешествие в поселок Булгаково. Там состоится открытие нового завода АО «Башспирт» — «БашБиоСпирт».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы