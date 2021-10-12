В районе Башкирии был введен режим ЧС из-за птичьего гриппа

Стало известно, что глава Туймазинского района Башкирии ввел режим ЧС из-за распространения птичьего гриппа. В частности, МЧС региона отмечает, что на всех въездах и выездах карантинной зоны установлены санитарные посты, которые досматривают все автомобили, а также проводят их санобработку.
Известно, что в четырех селах зараженные птицы были изъяты и уничтожены, а местных жителей медики вакцинируют от птичьего гриппа.
— В целях снижения социальной напряженности с населением проведена разъяснительная работа. Администрацией района решается вопрос о возмещении гражданам понесенных потерь, — отметили в МЧС Башкирии.
Напомним, что первый случай заражения птичьим гриппом был обнаружен в начале октября в деревне Бишкурай Туймазинского района. Тогда сообщалось, что гуси могли заразиться на озере, недалеко от которого содержалось все поголовье, куда также могли попасть перелетные птицы.