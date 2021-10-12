В районе Башкирии был введен режим ЧС из-за птичьего гриппа

Напомним, что первый случай заражения птичьим гриппом был обнаружен в начале октября в деревне Бишкурай Туймазинского района. Тогда сообщалось, что гуси могли заразиться на озере, недалеко от которого содержалось все поголовье, куда также могли попасть перелетные птицы.