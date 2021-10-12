В Кемеровской области чиновника осудили условно за завышенную зарплату и премии

В Кемеровской области чиновника осудили условно за завышенную зарплату и премии
В Кемеровской области чиновника осудили условно за завышенную зарплату и премии
Вчера, 16:06ОбществоФото: pixabay.com
В Кузбассе суд лишил 61-летнего экс-директора муниципального предприятия Тяжинского района возможности трудиться на государственной службе в течение одного года и десяти месяцев.

Следствие смогло доказать, что осужденный незаконно повысил зарплату и премировал себя. Об этом информирует «ФедералПресс».

Преступления совершались на протяжении нескольких лет. Так по трудовому договору чиновник должен был получать оклад в сумме 25 000 рублей. Однако в начале осени 2016 года им было утверждено новое штатное расписание. В нем госслужащий увеличил себе оклад до 38 500 рублей. В 2017 году бывший директор муниципального предприятия не раз издавал указы о выплате себе премий на сумму более 50 000 рублей.

Таким образом за пару лет чиновник украл 487 000 рублей. Подозреваемый вину признал, и сотрудничал со следователями. Приговор в отношении его вступил в законную силу.

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