В Башкирию скоро поступит вакцина от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 17 лет

Напомним, в начале октября министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщал, что дети тяжело переносят коронавирусную инфекцию. Так же он сообщил о том, что к сожалению есть и летальные исходы. Тогда же, 4 октября было отмечено, что в Башкирии развернута реанимация для новорожденных, где на тот момент находилось 12 детей. Тогда же сообщалось, что на стационарном лечении в ковид-госпиталях находятся 200 детей.