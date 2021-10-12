В Башкирию скоро поступит вакцина от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 17 лет

Вопросы вакцинации от новой коронавирусной инфекции детей и подростков обсуждались сегодня в ходе брифинга по коронавирусу. Заместитель министра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов рассказал о том, что уже в ближайшем будущем в регион поступят партии вакцины от новой инфекции для детей в возрасте от 12 до 17 лет.
Дополнительно Кустов сообщил и о том, что детская вакцина разработана с учетом всех противопоказаний, а также с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Из чего можно сделать вывод о том, что она безопасна.
Первоисточником стал федеральный Минздрав. По прошествии совещания с Минздравом России стала общеизвестной информация о том, что вскоре по регионам ожидаются поставки препаратов для вакцинации и детского населения. Замминистра в ходе брифинга уточнил, что как только вакцину поставят в Башкирию, информацию об этом ведомство обнародует повторно.
Напомним, в начале октября министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщал, что дети тяжело переносят коронавирусную инфекцию. Так же он сообщил о том, что к сожалению есть и летальные исходы. Тогда же, 4 октября было отмечено, что в Башкирии развернута реанимация для новорожденных, где на тот момент находилось 12 детей. Тогда же сообщалось, что на стационарном лечении в ковид-госпиталях находятся 200 детей.
К сожалению, дети не только болеют, но и есть смертельные исходы. Если раньше дети болели бессимптомно или в легкой форме, то сейчас ситуация поменялась. Вирус мутировал, на стационарном лечении находятся более 200 детей, среди них подавляющее большинство подростки.Максим Забелин